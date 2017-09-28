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Власти Марий Эл начали восстанавливать авиасообщение в аэропорту Йошкар-Олы

Экономика и бизнес Транспорт
28 сентября, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Отмечается, что для возобновления авиасообщения "необходимо дополнительно приобрести интерскопы, установить камеры наблюдения и обновить посадочную полосу"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Марий Эл приступили к процессу выполнения требования, предъявляемых к аэропортам федерального значения, чтобы возобновить авиасообщение в аэропорте Йошкар-Олы. Об этом сообщил в четверг ТАСС и. о. министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Дмитрий Волков.

"Аэропорт закрыт, распоряжением правительства он переведен из республиканского в федеральный. Соответственно, требования, предъявляемые к федеральному авиаузлу, в несколько раз выше: необходимо дополнительно приобрести интерскопы, установить камеры наблюдения, обновить посадочную полосу и выполнить еще ряд требований. <...> Мы объявляем торги на приобретение необходимого оборудования. Потом нужно будет обучить на нем работать сотрудников", - сказал он.

После выполнения необходимых требований власти республики начнут переговоры с авиаперевозчиками. "Глава республики Александр Евстифеев неоднократно сообщал, что в первую очередь переговоры будем вести по рейсам в Москву и на Юг России, в частности, в Крым. Но, повторюсь, это пока перспектива, так как ни один перевозчик не станет даже разговаривать, если не соблюдены технические требования", - объяснил он.

Ранее глава Марий Эл говорил о возможности реанимации аэропорта Йошкар-Олы. При этом доходы аэропорта должны составлять не менее 80 млн рублей в год, эта сумма необходима на покрытие всех необходимых затрат.

С 1 января 2016 года, как сообщала "Российская газета, аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В 2017 году планировалась организация авиационных перевозок по направлениям в Москву и Крым, но перевозчиков до сих пор не нашлось.

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