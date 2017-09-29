"Транснефть" в субботу может возобновить отгрузку нефти в порту Новороссийск

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" в субботу ожидает окончания шторма в порту Новороссийска для возобновления работ по отгрузке нефти на экспорт, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске шторм начал ослабевать. По прогнозу, завтра во второй половине дня можно будет начать работы. В этом случае 5 танкерных позиций будут переходными (на следующий месяц - прим. ред.)", - сказал он.

Демин также сообщил, что в порту Козьмино на Дальнем Востоке штормовое предупреждение было объявлено в 2:30 мск.

"Ветер 25 м/с. Ослабел к 8:00 (мск). Волны остаются 2-2,5 метра. Приход последнего танкера месяца запланирован к 16:00 (мск). Предполагается, что к этому времени погода будет рабочая", - отметил он.

Демин добавил, что в портах Приморск и Усть-Луга (оба - Ленобласть) сильный туман. "Ожидается, что к обеду развеется. На график отгрузки (сейчас идет налив) не повлияет", - сказал он.

Кроме того, Демин сообщил, что прием нефти от производителей и поставка на НПЗ идет в плановом режиме.