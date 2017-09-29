"Саратовские авиалинии" запустят рейс из Нижнего Новгорода в Кавминвомды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с октября 2017 года запустит рейс в Минеральные воды из нижегородского аэропорта Стригино. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиаузла.

"С 29 октября авиакомпания "Саратовские авиалинии" запускает рейс в Минеральные воды. Рейс будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 11:15", - говорится в сообщении. В 2017 году рейсы из Нижнего Новгорода в Минеральные воды не выполнялись, уточнили в пресс-службе.

Перевозить пассажиров будут на самолетах Ан-148-100, время в пути составит 2 часа 15 минут. Как отметили в пресс-службе, "город Минеральные воды - один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа".

Международный аэропорт Нижний Новгород обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. 30 марта 2016 года новый аэровокзальный комплекс Стригино начал полноценную работу. Площадь нового терминала - 27,8 тыс. кв. м, пропускная способность - более 1,5 млн чел. в год. Терминал оснащен четырьмя телескопическими трапами, 18 интроскопами, 17 стойками регистрации, четырьмя багажными каруселями, а также другим современным технологическим оборудованием, для работы на котором персонал прошел специальную подготовку. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 млрд рублей.