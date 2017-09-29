Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего дока

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 11:43 UTC+3

Переговоры идут с Балтзаводом, верфью "Звезда" в Приморье и заводом "Залив" в Керчи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" начало выбор верфи, которая построит плавучий док для текущего ремонта строящихся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) ледоколов ЛК-60 "Арктика", "Сибирь" и "Урал", выяснила газета "Коммерсантъ". Генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша подтвердил изданию информацию о переговорах.

Смотрите также

Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге

Стоимость проекта может составить около 8 млрд рублей, говорит источник "Ъ", знакомый с проектом. Цена может варьироваться (плюс/минус 2 млрд рублей) в зависимости от места строительства, добавил он.

Основная сложность проекта - это размеры дока. По данным "Ъ", переговоры идут с Балтзаводом, верфью "Звезда" в Приморье и заводом "Залив" в Керчи (подконтролен структуре группы "Ак Барс"). Также претендентом на строительство дока является одна из верфей Гуанчжоу (Китай), рассказали изданию собеседники отрасли.

Точные параметры дока не раскрываются, отмечается в публикации. Исходя из размеров ЛК-60 (длина 170 м, ширина 34 м), док будет около 40 м в ширину и до 200 м в длину. По словам источников "Ъ", строительство будет вестись около двух лет. Согласно проекту, док должен быть сдан в 2020-2022 годах.

По словам главы "Атомфлота", на данный момент ведется предпроектная работа, переговоры с судостроителями ОСК, Китая, Хорватии, Германии.

По словам Вячеслава Рукши, проект по строительству дока будет коммерческим, с привлечением заемных средств, стоимость контракта он не сообщил. Исполнителя заказа определят по результатам конкурса, в соответствии со стандартами "Росатома", добавил он.

Ранее сообщалось, что по решению президента РФ Владимира Путина, передачу "Арктики" перенесли на середину 2019 года. "Сибирь" должны сдать в 2021 году, "Урал" - в 2022 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
4
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама