"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего дока

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" начало выбор верфи, которая построит плавучий док для текущего ремонта строящихся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) ледоколов ЛК-60 "Арктика", "Сибирь" и "Урал", выяснила газета "Коммерсантъ". Генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша подтвердил изданию информацию о переговорах.
Стоимость проекта может составить около 8 млрд рублей, говорит источник "Ъ", знакомый с проектом. Цена может варьироваться (плюс/минус 2 млрд рублей) в зависимости от места строительства, добавил он.
Основная сложность проекта - это размеры дока. По данным "Ъ", переговоры идут с Балтзаводом, верфью "Звезда" в Приморье и заводом "Залив" в Керчи (подконтролен структуре группы "Ак Барс"). Также претендентом на строительство дока является одна из верфей Гуанчжоу (Китай), рассказали изданию собеседники отрасли.
Точные параметры дока не раскрываются, отмечается в публикации. Исходя из размеров ЛК-60 (длина 170 м, ширина 34 м), док будет около 40 м в ширину и до 200 м в длину. По словам источников "Ъ", строительство будет вестись около двух лет. Согласно проекту, док должен быть сдан в 2020-2022 годах.
По словам главы "Атомфлота", на данный момент ведется предпроектная работа, переговоры с судостроителями ОСК, Китая, Хорватии, Германии.
По словам Вячеслава Рукши, проект по строительству дока будет коммерческим, с привлечением заемных средств, стоимость контракта он не сообщил. Исполнителя заказа определят по результатам конкурса, в соответствии со стандартами "Росатома", добавил он.
Ранее сообщалось, что по решению президента РФ Владимира Путина, передачу "Арктики" перенесли на середину 2019 года. "Сибирь" должны сдать в 2021 году, "Урал" - в 2022 году.