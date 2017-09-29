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Южнокорейский лоукостер JEJUair начал полеты из Сеула во Владивосток

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 12:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, сентября. /ТАСС

В настоящее время полеты между аэропортами Республики Корея и Владивостоком осуществляют пять авиакомпаний, количество рейсов в неделю - около 40

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Южнокорейский лоукостер JEJUair начал в пятницу выполнять регулярные рейсы из Сеула во Владивосток. До конца летнего расписания корейская авиакомпания будет выполнять рейсы в столицу Приморского края 4 раза в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Авиакомпания JeJUair совершила свой первый рейс по маршруту Сеул - Владивосток. До конца летнего расписания корейская авиакомпания будет выполнять рейсы во Владивосток 4 раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - сообщает пресс-служба.

По словам генерального директора авиапредприятия Игоря Лукишина, появление нового перевозчика на корейском направлении - еще одно подтверждение динамично развивающихся торгово-экономических и туристических связей между дальневосточным регионом и Южной Кореей.

В настоящее время полеты между аэропортами Республики Корея и Владивостоком осуществляют пять авиакомпаний, количество рейсов в неделю - около 40 (почти в два раз больше чем в Москву). Всего за 8 месяцев авиакомпании перевезли на этом направлении более 240 тыс. пассажиров, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщалось, в настоящее время решаются вопросы по открытию в 2017-2018 году новых рейсов во Владивосток из Вьетнама, Китая, Японии, и других стран.

Международный аэропорт Владивостока за 8 месяцев 2017 года обслужил 1,4 млн пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 916 тыс. человек (рост 9%), а на международных линиях - 508 тыс. пассажиров (рост 37%).

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