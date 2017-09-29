Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев выросла на 2,8%

S7 вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:54
Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной РоссииСпорт 29 сентября, 14:44
Акции АФК "Система" упали на 2,3% на новости об обжаловании решения по иску "Роснефти"Экономика и бизнес 29 сентября, 14:39
Тренер: зимний ЧМ станет для прыгуна в высоту Лысенко одним из самых важных стартов годаСпорт 29 сентября, 14:32
ФИФА дисквалифицировала на один матч англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игреСпорт 29 сентября, 14:25
Работы Кандинского и Малевича показали на выставке авангарда в ЕкатеринбургеНовости Урала 29 сентября, 14:23
Боксер Хэй проведет бой-реванш против Белью 17 декабря в ЛондонеСпорт 29 сентября, 14:22
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять летНовости партнеров 29 сентября, 14:18
Как Макрон "похитил" цифровой саммит ЕСМеждународная панорама 29 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев 2017 года, по предварительным данным, выросла на 2,8% - до 937,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании, тарифный грузооборот за этот период возрос на 6,6%. Скорость доставки выросла на 2% и составила 391 км в сутки.
В пригородном сообщении за 9 месяцев 2017 года отмечен прирост перевозок пассажиров на 3,1%. Всего, по предварительным данным, отправлено 833,9 млн человек, что на 8,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Ранее директор РЖД по коммерческой деятельности - глава Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Алексей Шило сообщил, что компания ожидает роста погрузки по итогам сентября на 1%.
Как заявил ТАСС ранее президент РЖД Олег Белозеров, рост погрузки по итогам 2017 года может превысить 2,6%.