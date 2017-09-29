Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев выросла на 2,8%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев 2017 года, по предварительным данным, выросла на 2,8% - до 937,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании, тарифный грузооборот за этот период возрос на 6,6%. Скорость доставки выросла на 2% и составила 391 км в сутки.

В пригородном сообщении за 9 месяцев 2017 года отмечен прирост перевозок пассажиров на 3,1%. Всего, по предварительным данным, отправлено 833,9 млн человек, что на 8,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Ранее директор РЖД по коммерческой деятельности - глава Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Алексей Шило сообщил, что компания ожидает роста погрузки по итогам сентября на 1%.

Как заявил ТАСС ранее президент РЖД Олег Белозеров, рост погрузки по итогам 2017 года может превысить 2,6%.