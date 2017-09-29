Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев выросла на 2,8%

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 13:40 дата обновления: 29 сентября, 13:46 UTC+3

Тарифный грузооборот за этот период возрос на 6,6%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД за 9 месяцев 2017 года, по предварительным данным, выросла на 2,8% - до 937,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании, тарифный грузооборот за этот период возрос на 6,6%. Скорость доставки выросла на 2% и составила 391 км в сутки.

В пригородном сообщении за 9 месяцев 2017 года отмечен прирост перевозок пассажиров на 3,1%. Всего, по предварительным данным, отправлено 833,9 млн человек, что на 8,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Ранее директор РЖД по коммерческой деятельности - глава Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО, филиал РЖД) Алексей Шило сообщил, что компания ожидает роста погрузки по итогам сентября на 1%.

Как заявил ТАСС ранее президент РЖД Олег Белозеров, рост погрузки по итогам 2017 года может превысить 2,6%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
3
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
4
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
5
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама