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Забайкальская и Харбинская ж/д согласовали увеличение приема поездов на станции Маньчжурия

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 14:13 UTC+3

Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в январе-августе 2017 года увеличились на 12,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 10,5 млн тонн

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") Александр Скачков и глава Харбинской желдороги (КНР) Ван Цзиньси согласовали увеличение приема грузовых поездов на станции Маньчжурия, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

"Во избежание их накопления на подходах к пограничному переходу Забайкальск - Маньчжурия согласовано увеличение размера ежесуточного приема станцией Маньчжурия (КНР) до 14 поездов колеи 1520 мм. В сентябре 2017 года среднесуточный размер приема станцией Маньчжурия составляет 10,4 поезда",- говорится в сообщении.

Кроме того, руководители железных дорог определили пути сокращения времени доставки грузов ускоренными контейнерными поездами из Китая в Россию и Европу. В частности, одним из решений стало применение технологии перегруза большегрузных контейнеров по станции Забайкальск из вагонов колеи 1520 мм на платформы колеи 1435 мм Китайских железных дорог, освободившиеся после выгрузки. Договоренность будет способствовать увеличению объемов перевозок внешнеторговых грузов, отмечается в сообщении.

Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в январе-августе 2017 года увеличились на 12,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 10,5 млн тонн. В том числе объем железнодорожных перевозок из России в Китай составил 9,4 млн тонн (+9,8%), из Китая в Россию - 1,1 млн тонн (+44,1%).

Увеличение торгового грузооборота обусловлено ростом поставок из России в Китай - лесных грузов (+5,5%), грузов в контейнерах (+90,2%); а из Китая в Россию - строительных грузов и грузов в контейнерах (+104,4% и +65,8% соответственно).

За восемь месяцев 2017 года грузооборот контейнеров через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия составил из Китая в Россию 75,2 тыс. TEU, из России в Китай - 32,6 тыс. TEU. Ожидается, что за счет реализации транспортных продуктов по доставке грузов из Китая в Европу транзитом через Россию ускоренными контейнерными поездами перевалка контейнеров через погранпереход увеличится к 2019 году до 170 тыс. TEU.

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