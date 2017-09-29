Минэкономразвития: инвестнадбавка к грузовым ж/д тарифам в 2017 г. носит разовый характер

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная надбавка к грузовым железнодорожным тарифам, введенная в 2017 году, носит разовый характер и исключается из базы индексации, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы, подготовленном Минэкономразвития и внесенном в Госдуму в пятницу.
"В целях проведения капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на 2017 год дополнительно установлена целевая надбавка в размере 2%. Указанная надбавка носит разовый характер и действует только в 2017 году, при регулировании в последующие годы не учитывается и исключается из базы индексации", - отмечается в документе.