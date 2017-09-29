Введение инвестсбора в портах в размере 25% в 2019 году даст бюджету 6 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Введение инвестиционного сбора в морских портах в размере 25% и направление чистой прибыли ФГУП "Росморпорт" в объеме указанного сбора в доход федерального бюджета обеспечит поступление в бюджет 6 млрд рублей в 2019 году, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2018-2020 гг.

Ранее замминистра транспорта РФ Виктор Олерский говорил, что Минтранс подготовил порядок взимания инвестиционного сбора для адресного развития портовой инфраструктуры. По оценкам замминистра, введение такого сбора позволит дополнительно привлечь 6-8 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Олерский подчеркнул, что средства от инвестиционного сбора должны использоваться адресно, под конкретную программу, которая утверждается на правкомиссии по транспорту.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о морских портах, которые, в частности, урегулировали возможность взимания нового инвестиционного сбора. Полученные средства предполагается направлять на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к объектам федеральной собственности. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.