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Дворкович переизбран на пост председателя совета директоров РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
29 сентября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Он возглавляет совет директоров компании с 2015 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович переизбран на пост председателя совета директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), говорится в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ОАО "РЖД" Дворковича Аркадия Владимировича", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров РЖД.

Дворкович возглавляет совет директоров РЖД с 2015 года.

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