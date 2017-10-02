Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 1,8% - до 103,8 млн тонн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре 2017 года выросла на 1,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составила 103,8 млн тонн. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, погрузка в январе- сентябре увеличилась на 2,8%, составив 937,3 млн тонн.

Грузооборот в сентябре 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 203,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,2% и составил 258,8 млрд тонно-км.

В частности, желдорогами было погружено в январе-сентябре 2017 года каменного угля - 262,96 млн тонн (+9,3% к январю-сентябрю 2016 года), кокса - 8,4 млн тонн (-3,6%), нефти и нефтепродуктов - 175,2 млн тонн (+0,2%), железной и марганцевой руды - 82,4 млн тонн (-0,2%), черных металлов - 53,5 млн тонн (+1,2%), лома черных металлов - 11,5 млн тонн (+4,1%), химических и минеральных удобрений - 42,5 млн тонн (+7,9%), цемента - 21,2 млн тонн (-0,7%), лесных грузов - 33,4 млн тонн (+3,8%), зерна - 14,6 млн тонн (+12,3%), строительных грузов - 101,9 млн тонн (-8,3%), цветной руды и серного сырья - 15,3 млн тонн (-4,9%), химикатов и соды - 19,3 млн тонн (+2,1%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 27,4 млн тонн (+5,6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1,8 трлн тарифных тонно-км (+6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 2,4 трлн тонно-км (+6,3%).