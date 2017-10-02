"Ъ": "Ростех" выкупит у банков долги Сосновского судостроительного завода на 1,2 млрд руб.

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Дочерняя компания госкорпорации "Ростех" "РТ-Капитал" выкупит у Новикомбанка и Сбербанка долг Сосновского судостроительного завода (ССЗ, Кировская область) на 1,2 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".
По данным "Ъ", реструктуризацию планируется провести в течение полугода.
Однако, как сообщил газета глава госкорпорации Александр Назаров, "в настоящий момент "РТ-Капитал" не планирует входить в капитал ССЗ, "Ростех" также пока не собирается включать верфь в свой контур".
По словам Назарова, основной задачей является восстановление работы верфи, к ноябрю планируется разработать трехлетний план загрузки производственных мощностей ССЗ.
Сосновский судостроительный завод специализируется на строительстве малотоннажного рыболовного, пассажирского и танкерного флота. В данный момент верфь ведет строительство трех лоцмейстерских судов для Росморпорта.
По данным базы СПАРК, 100% верфи принадлежит через ООО "Финтеко" Ризвану Азарсанову и Петимат Хамхоевой. Убыток компании в 2014 году по РСБУ составил около 60 млн рублей, выручка - 128 млн рублей, отмечает "Ъ" со ссылкой на последние доступные данные.