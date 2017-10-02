ЕК оштрафовала "Литовские железные дороги" на 27,8 млн евро за нечестную конкуренцию

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия назначила штраф в размере 27,8 млн евро государственной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") за недобросовестную конкуренцию на рынке грузовых перевозок. Как сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе на сайте ЕК, причиной стало решение оператора разобрать 19 км железнодорожного полотна с целью лишить конкурентов короткого маршрута доставки товаров.
"Литовские железные дороги" воспользовались правом контроля над государственной железнодорожной инфраструктурой с целью поставить в невыгодное положение конкурентов в сфере железнодорожных грузовых перевозок, - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - ЕС необходим хорошо функционирующий рынок грузовых ж/д перевозок. Это неприемлемо и неслыханно, чтобы компания демонтировала государственную железнодорожную инфраструктуру, чтобы защитить себя от конкуренции".
Конфликт интересов наметился в 2008 году, когда "дочка" польского концерна PKN Orlen ("Орлен") AB Orlen Lietuva приняла решение воспользоваться услугами другого железнодорожного оператора для доставки грузов со своего литовского предприятия в Латвию. Не желая терять крупного клиента, Lietuvos gelezinkeliai разобрали протяженный участок железнодорожного полотна на границе с Латвией, по которому товарные составы прибывали на нефтеперерабатывающий завод компании в Мажейкяе. С тех пор пути так и не были восстановлены.
"Это потребовало от Orlen использовать более длинный маршрут, чтобы попасть в Латвию, - констатирует ЕК. - Расследование показало, что эти действия сократили конкуренцию на рынке грузовых ж/д перевозок и не позволили крупному клиенту "Литовских железных дорог" воспользоваться услугами другого оператора".
Поскольку литовская компания не смогла привести весомых аргументов в пользу своих действий, Еврокомиссия наложила на нее штраф за нарушение 102 статьи Договора о функционировании Европейского союза, "которая запрещает злоупотреблять доминирующей позицией на рынке". Кроме того, ЕК потребовала от литовской стороны прекратить "блокаду" и воздержаться в дальнейшем от мер, которые бы привели к аналогичным или схожим последствиям.