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ВЭБ профинансирует покупку вагонов для Московского метрополитена на 38 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Банк уже профинансировал в 2017 году поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Трансхолдлизинг" заключили кредитное соглашение в целях финансирования инвестпроекта по приобретению вагонов и их предоставлению в лизинг Московскому метрополитену в рамках контракта жизненного цикла. Как сообщается в пресс-релизе ВЭБа, размер кредитной линии составит порядка 38 млрд рублей.

Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро или 96 составов продукции "Метровагонмаша" - вагонов метро серии 81-765/766/767 "Москва".

"Первый транш кредита ВЭБ планирует направить уже в начале этого месяца. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на развитие инфраструктуры метрополитена, является одним из приоритетов ВЭБ в рамках новой стратегии. Наше сотрудничество с "Трансхолдлизингом" позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров столичного метро", - цитирует пресс- служба слова первого заместителя председателя - члена правления ВЭБ Дмитрия Курдюкова.

В госкорпорации напомнили, что ВЭБ уже профинансировал в 2017 году поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла. Финансирование проектов по приобретению и предоставление в лизинг вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла осуществляется за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Вагоны метро новой серии 81-765/766/767 "Москва" разработаны "Метровагонмашем" специально для Московского метрополитена. Они имеют сквозной проход и более широкие дверные проемы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Новые вагоны оборудованы интерактивными картами метро, в вагонах установлена система климат-контроля и ряд других новинок.

Первые партии новых вагонов уже поставлены Московскому метрополитену и эксплуатируются на Таганско- Краснопресненской линии метро.

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