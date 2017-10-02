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Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 15:09 UTC+3

В 2016 году, по данным аналитического агентства TMR, объем рынка составил $8,8 млрд

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© EPA-EFE/DAVID CHANG

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрд. Совокупный среднегодовой темп роста рынка (CAGR) в период с 2017 года по 2025 год составит 5,7%, прогнозируют аналитики Transparency Market Research (TMR).

В 2016 году, по данным аналитического агентства, объем рынка составил $8,8 млрд.

Контейнерная индустрия обслуживает в основном автомобильную, горнодобывающую, нефтегазовую, химическую и пищевую отрасли, а также отрасль розничной торговли.

Данные исследования TMR показывают, что ключевым клиентом контейнерных перевозчиков является автомобильная промышленность: в прошлом году она обеспечила 20% спроса на услуги контейнерных перевозчиков.

Автопром будет сохранять свое лидерство в этом отношении на протяжении всего периода, который охватывает прогноз TMR. При этом аналитики ожидают значительного роста спроса на контейнерные перевозки со стороны предприятий горнодобывающей промышленности.

С точки зрения географии, в структуре рынка контейнерных перевозок авторы отчета выделяют региональные сегменты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, Северной Америки и Европы.

Крупнейшим географическим сегментом рынка контейнерных перевозок является Азиатско-Тихоокеанский регион (2016 г. - 35,2%). Северная Америка и Европа занимают вторую и третью строчки, хотя их доли примерно в два раза меньше.

Авторы отчета прогнозируют, что рынок контейнерных перевозок в АТР продолжит расти и сохранит свое безусловное лидерство. Тем не менее, рост спроса со стороны предприятий нефтегазовой и химической промышленности обусловит ускорение роста рынка на Ближнем Востоке и в Африке.

Среди факторов, способствующих росту рынка, TMR также отмечает растущий спрос на интермодальные и рефрижераторные перевозки.

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