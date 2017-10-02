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GLP выходит на европейский рынок через покупку Gazeley за $2,8 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 15:29 UTC+3

Сейчас GLP ожидает решения акционеров по предлагаемой продаже компании консорциуму китайских инвестиционных компаний, включающему Hillhouse Capital Management и Hopu Investment Management

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ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Global Logistic Properties Ltd. (GLP), глобальный девелопер и оператор складской недвижимости, заключил соглашение о покупке европейского логистического оператора Gazeley. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно заявлению GLP, сумма сделки составит около $2,8 млрд. Gazeley оперирует портфелем складских мощностей совокупной площадью около 3 млн кв метров. Активы компании сосредоточены на ключевых логистических рынках Европы, в том числе в Великобритании (57%), Германии (25%), Франции (14%) и Нидерландах (4%). Площадь работающих складов составляет 1,6 млн кв метров, 98% из них сдано в аренду. Совокупная площадь строящихся проектов составит 1,4 млн кв метров.

Комментируя сделку, глава GLP Мин Мэй (Ming Z. Mei) отметил, что компания намерена выйти на европейский рынок в связи с высоким инвестиционным спросом на логистические проекты в Европе.

Сейчас GLP ожидает решения акционеров по предлагаемой продаже компании консорциуму китайских инвестиционных компаний, включающему Hillhouse Capital Management и Hopu Investment Management. По оценке Bloomberg, стоимость сделки составит $10 млрд.

GLP - крупнейший логистический девелопер в Китае. Компания также владеет складскими и промышленными объектами в Японии, США и Бразилии. Чистая прибыль GLP по итогам 2016 года выросла на 10,4%, до $793,7 млн, при этом в четвертом квартале прошлого года - на 62%.

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