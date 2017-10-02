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"Порт Высоцкий" за 9 месяцев 2017 года увеличил перевалку угля на 15%

Экономика и бизнес Транспорт
2 октября, 16:17 UTC+3

В сентябре 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 495,54 тыс. тонн угля

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

ВЫСОЦК, 2 октября. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленобласть) в январе-сентябре 2017 года перевалила на экспорт 5,2 млн тонн угля, что на 14,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В сентябре 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 495,54 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году и специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).

Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Помимо угольного стивидора, в порту находится терминал по перевалке нефтепродуктов компании "Лукойл".

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