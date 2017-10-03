Резидент свободного порта наладит в Приморье сборку крупнотоннажных рефконтейнеров

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток, компания "Галф Восток" планирует организовать в Приморье сборку крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров для перевозок скоропортящихся грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом с объемом инвестиций 26 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития.

"Являясь резидентом свободного порта Владивосток, компания "Галф Восток" специализируется на разработке инновационных проектов для транспортировки грузов, требующих соблюдения температурного режима. <...> Одной из разработок компании стало изготовление стандартного рефрижераторного контейнера со специализированным изотермическим корпусом, оснащенным автономным силовым электрическим кабелем. Преимуществом транспортировки таких рефрижераторных контейнеров (особенно железнодорожным транспортом) является то, что для перевозки используются обычные фитинговые платформы для крупнотоннажных контейнеров без дополнительного электрического оснащения", - говорится в сообщении.

Компания заключила договор с китайской CIMC, лидером в производстве крупнотоннажных контейнеров. В рамках соглашения о сотрудничестве на заводе в КНР было построено 10 новых корпусов рефконтейнеров, оснащенных силовым электрическим кабелем и усовершенствованные по ряду параметров. По данным министерства, удалось, в частности, повысить их теплоизоляцию без увеличения веса. Окончательная сборка контейнеров (монтаж рефрижераторной установки, настройка всех дополнительных опций и проведение тестов собранных рефрижераторных контейнеров на соответствие международным стандартами и правилам) планируется проводить в Приморье силами и на территории "Галф Восток".

"На сегодняшний день компания успешно сотрудничает с такими производителями рефрижераторных установок, как Daikin, Thermoking, Carrier и Starcool. В рамках партнерства с компанией Daikin планируется осуществление совместной работы над системой дистанционного контроля по проекту "Галф Восток", - сказали в пресс-службе, добавив, что подобная система позволит получать оперативную информацию о местоположении контейнера, состоянии рефрижераторной установки, показания температуры внутри контейнера, а также осуществлять дистанционный запуск и остановку рефрижераторной установки.