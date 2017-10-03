Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Енисейское пароходство завершило доставку грузов в самый северный населенный пункт России

Экономика и бизнес Транспорт
3 октября, 10:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, октября. /ТАСС

В самый северный населенный пункт России речники завезли 6900 тонн каменного угля, 166 тонн нефтепродуктов, а также контейнеры с грузами частных лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) завершило доставку грузов в самый северный населенный пункт России - пос. Диксон (Красноярский край), сообщила пресс-служба пароходства во вторник .

"Енисейское речное пароходство завершило доставку грузов на Диксон. В самый северный населенный пункт России речники завезли 6900 тонн каменного угля, 166 тонн нефтепродуктов, а также контейнеры с грузами частных лиц", - говорится в сообщении компании.

В доставке грузов на маршруте от Дудинки до Диксона были задействованы теплоходы "Механик Маклаков" и "Федор Наянов", танкер "Виктор Астафьев", баржа "М-2" и "Плавкран-416". Всего в рамках северного завоза в поселки Таймыра было доставлено 15 тыс. тонн угля.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - "Норникель".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
4
РФ не оставит без ответа принятие в Канаде "Закона имени Сергея Магнитского"
5
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Неизвестные сообщили об угрозах взрыва двух вузов, школы и жилого дома в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама