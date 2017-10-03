Енисейское пароходство завершило доставку грузов в самый северный населенный пункт России

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КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) завершило доставку грузов в самый северный населенный пункт России - пос. Диксон (Красноярский край), сообщила пресс-служба пароходства во вторник .
"Енисейское речное пароходство завершило доставку грузов на Диксон. В самый северный населенный пункт России речники завезли 6900 тонн каменного угля, 166 тонн нефтепродуктов, а также контейнеры с грузами частных лиц", - говорится в сообщении компании.
В доставке грузов на маршруте от Дудинки до Диксона были задействованы теплоходы "Механик Маклаков" и "Федор Наянов", танкер "Виктор Астафьев", баржа "М-2" и "Плавкран-416". Всего в рамках северного завоза в поселки Таймыра было доставлено 15 тыс. тонн угля.
ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - "Норникель".