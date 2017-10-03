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"Ъ": Смольный закупит для метрополитена семь новых составов на 4 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
3 октября, 10:48 UTC+3

Поставить технику необходимо до мая 2019 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Комитет по госзаказу Петербурга объявил аукцион на поставку 42 вагонов и разборно-поворотной тележки для городского метрополитена с начальной ценой контракта в 4,068 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

Участникам электронного аукциона необходимо подать заявки до 19 октября. Торги назначены на 27 октября 2017 года. В качестве источника финансирования указан бюджет Санкт-Петербурга на 2017 год. Лимит финансирования на 2017 год - 1,9 млн рублей, на 2018 год - 2, 042 млрд рублей, на 2019 год - 2, 024 млрд рублей, говорится в публикации. Поставить технику необходимо до мая 2019 года.

Согласно документации, из новых вагонов будут сформированы семь пассажирских электропоездов с асинхронным тяговым приводом для эксплуатации на третьей линии петербургского метрополитена.

Потенциальными участниками могут стать постоянные поставщики подвижного состава для метрополитена - ОOО "Вагонмаш" и ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод", предположил один из опрошенных "Ъ" экспертов.

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