"Ъ": Смольный закупит для метрополитена семь новых составов на 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Комитет по госзаказу Петербурга объявил аукцион на поставку 42 вагонов и разборно-поворотной тележки для городского метрополитена с начальной ценой контракта в 4,068 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

Участникам электронного аукциона необходимо подать заявки до 19 октября. Торги назначены на 27 октября 2017 года. В качестве источника финансирования указан бюджет Санкт-Петербурга на 2017 год. Лимит финансирования на 2017 год - 1,9 млн рублей, на 2018 год - 2, 042 млрд рублей, на 2019 год - 2, 024 млрд рублей, говорится в публикации. Поставить технику необходимо до мая 2019 года.

Согласно документации, из новых вагонов будут сформированы семь пассажирских электропоездов с асинхронным тяговым приводом для эксплуатации на третьей линии петербургского метрополитена.

Потенциальными участниками могут стать постоянные поставщики подвижного состава для метрополитена - ОOО "Вагонмаш" и ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод", предположил один из опрошенных "Ъ" экспертов.