Всеобщая забастовка в Каталонии пока не повлияла на работу аэропорта Барселоны

МАДРИД, 3 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Всеобщая забастовка, которая проходит во вторник по всей испанской Каталонии, пока не повлияла на работу международного аэропорта Барселоны Эль-Прат. Об этом ТАСС сообщили в Государственном управлении аэропортов (AENA).

В ведомстве отметили, что аэропорт "работает нормально", до сих пор "не было зафиксировано никаких инцидентов". Тем не менее в AENA призывают пассажиров уточнять у авиакомпаний статус своих рейсов и заранее планировать, как добраться до аэропорта.

Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2016 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров. Услугами каталонского аэропорта в прошлом году воспользовались около 44,1 млн человек, что на 11,6% выше показателя 2015 года.

Забастовка

Всеобщая забастовка в знак протеста против ограничения испанским государством демократических свобод и "государственного насилия" началась в Каталонии во вторник. Стачка проводится по инициативе крупнейшего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) через два дня после референдума о независимости автономной области от Испании, который проходил на фоне столкновений между полицией и голосовавшими.

Как подчеркнули в ВКТ, главное требование забастовщиков - прекратить ущемления свободы слова и собраний в Каталонии. Наиболее заметной стачка будет на транспорте. Так, метрополитен Барселоны не будет работать с 09:30 по местному времени (10:30 мск) до 17:00 (18:00 мск), ожидаются перебои в работе наземного общественного транспорта, перестанут ездить многие такси, отменены уже более 150 поездов междугородного сообщения.

Правительственные учреждения Каталонии также поддержали стачку, обязавшись гарантировать лишь "минимальный объем услуг", критически важный для населения. Это касается как административных заведений, так и больниц, где медики также поддержат по мере возможности протестное движение. Не будут работать и многочисленные музеи Барселоны, принимающие тысячи туристов ежедневно.

Помимо этого к стачке решили присоединиться даже футбольные клубы, играющие заметную роль в жизни каталонского общества. Так, "Барселона" объявила, что поддержит протест и во вторник футболисты "сине-гранатовых" не выйдут на тренировку. Позднее такое же решение приняли в клубе "Жирона".

Референдум в Каталонии

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.

По данным правительства Каталонии, в голосовании смогли принять участие 2,26 млн жителей региона. Всего же право голоса имеют 5,31 млн каталонцев. Из голосовавших 90% высказались за независимость Каталонии от Испании, противники отделения автономии считали референдум незаконным и в большинстве своем голосование проигнорировали.