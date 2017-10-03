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Погрузка на Западно-Сибирской желдороге за 9 месяцев 2017 г. выросла на 8,2%

Экономика и бизнес Транспорт
3 октября, 12:07 UTC+3

Эксплуатационный грузооборот за девять месяцев увеличился на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 227 млрд тонно-км

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Погрузка на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 228,1 млн тонн, что на 8,2% превышает показатель аналогичного периода  2016 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

С начала года каменный уголь (основную номенклатуру железной дороги) погрузили в объеме 175,5 млн тонн, что на 10,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В сентябре погрузка каменного угля была выполнена в объеме 19 млн тонн, что на 7,1% больше, чем в сентябре 2016 года.

На железной дороге с начала года также погружено:

- нефтегрузов - 14 млн тонн (+5,6% к январю-сентябрю 2016 года);

- черных металлов - 5 млн тонн (+4%);

- зерна и продуктов перемола - 1,7 млн тонн (+2%);

- кокса - 5,4 млн тонн (-0,5%);

- строительных грузов - 5,8 млн тонн (-2,2%).

Эксплуатационный грузооборот за девять месяцев увеличился на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 227 млрд тонно-км.

В сентябре на ЗСЖД погружено 24,8 млн тонн грузов (+4,2%), эксплуатационный грузооборот составил 25,2 млрд тонно-км (+5,5%).

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