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Объем перевалки "Ростерминалугля" за 9 месяцев 2017 г. превысил объем перевалки в 2016 г.

Экономика и бизнес Транспорт
3 октября, 13:01 UTC+3

В сентябре текущего года на суда было погружено 2,25 млн тонн угля

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© Елена Пальм/ТАСС, архив

УСТЬ-ЛУГА, 3 октября. /ТАСС/. "Ростерминалуголь", крупнейший на Северо-Западе России специализированный угольный терминал, в январе-сентябре 2017 года перевалил на экспорт более 18,2 млн тонн угля, что уже превышает годовой объем перевалка компании в 2016 году - 18,1 млн тонн, говорится в сообщении стивидора.

За девять месяцев на терминале обработано 256 492 полувагона (49% - инновационные) с почти 18,4 млн тоннами угля. За аналогичный период 2016 года выгрузка составила 13 млн тонн (183 245 единиц подвижного состава).

В сентябре текущего года на суда было погружено 2,25 млн тонн угля, доставленного в порт в 30 446 полувагонах (23 646 - за аналогичный период 2016 года). У причалов терминала было обработано 29 судов, а средняя судовая партия превысила 77,5 тыс. тонн.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".

По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18,1 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

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