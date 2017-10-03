Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе-сентября 2017 г. увеличилась на 1%

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 36 млн тонн, что на 1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В отчетный период на дороге погружено:
- каменного угля - 13,8 млн тонн (-6,6% к январю-сентябрю 2016 года);
- нефтепродуктов - 7,7 млн тонн (+5,2%);
- лесных грузов - 3,86 млн тонн (+12%);
- цемента - 1,05 млн тонн (+11,3%);
- черных металлов - 205 тыс. тонн (-56%);
- лома черных металлов - 185 тыс. тонн (+61%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 150 млрд тарифных тонно-км, что на 5,7% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,5% и составил 196 млрд тонно-км.
В сентябре текущего года погрузка на ДВЖД выросла на 10,7%, до 4,15 млн тонн. Грузооборот увеличился на 6,8%, до 16 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 5,5%, до 21 млрд тонно-км.