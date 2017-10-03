Пассажиропоток аэропортов Москвы за 8 месяцев 2017 г. вырос на 17,7%, до 59,1 млн человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) в январе-августе 2017 года увеличился на 17,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 59,1 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

Объемы перевозок на международных направлениях с начала года составили 28,2 млн пассажиров, что на 26,6% больше, чем в январе-августе 2016 года. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 30,9 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 10,6%.

В августе 2017 года пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла вырос на 14,4% - до 9,6 млн человек. В в том числе на международных направлениях обслужено 4,8 млн пассажиров (+24,5%), на внутренних - также 4,8 млн пассажиров (+5,7%).