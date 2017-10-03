CMA CGM покупает региональную судоходную линию Sofrana Unilines

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Французский контейнерный перевозчик CMA CGM заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций Sofrana Unilines, региональной судоходной линии, оперирующей в регионе юго-западной части Тихого океана, следует из сообщения CMA CGM.

С учетом партнерских соглашений Sofrana Unilines оперирует флотом из 10 судов на восьми маршрутах, включающих судозаходы в 21 порт Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и Тихоокеанских островов. Сделка призвана усилить позиции группы CMA CGM в регионе.

Sofrana будет объединена с дочерней структурой CMA CGM компанией ANL в группу Sofrana ANL.

Группа CMA CGM уже включает региональных перевозчиков OPDR и MacAndrews в Европе, CNC в Азии, в скором будущем к ней также присоединится бразильская Mercosul Line, о покупке которой у Maersk CMA CGM договорилась в июне.

Завершение сделки по покупке Sofrana Unilines запланировано на конец октября.