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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Порты Усть-Луга и Козьмино работают по плану

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, прерванную ранее из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Сегодня в 02:45 снято штормовое предупреждение по Новороссийску. С 7 утра на догрузке 15 тыс. тонн стоит танкер позиции от 25 сентября. Пришвартован и с 10.30 начнется налив следующего танкера. На рейде остается 4 танкера сентябрьского графика и 3 танкера октябрьского", - сказал он.

По его словам, в порту Приморска за последние сутки неоднократно на 1,5-2 часа давали штормовое предупреждение.

"Однако на графике работ это не отразилось. Усть-Луга и Козьмино работают по плану. Опаздывающих танкеров нет", - добавил он.

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