В Архангельской области с 9 октября вводятся ограничения движения большегрузов

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Ограничения движения большегрузного транспорта вводится в Архангельской области с понедельника, 9 октября, до 7 ноября, сообщила пресс-служба областной администрации в среду.

"Архангельскавтодор" и региональная транспортная служба информируют пользователей автодорог Архангельской области о том, что, начиная со следующей недели, в регионе будут действовать временные ограничения движения транспортных средств, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на ось. В отличие от весенних, осенние ограничения не будут отличаться временем действия в северных и южных районах региона и продлятся на всей территории Поморья с 9 октября до 7 ноября", - говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки, на доставку продуктов питания, топлива, лекарств, семян, удобрений, почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства аварийных служб, Минобороны РФ, на транспортировку дорожной техники и дорожных материалов. На федеральных автотрассах осенние ограничения не вводятся.

На территориях различных регионов время действия сезонных дорожных ограничений отличается. В соседней Вологодской области осенние ограничения 2017 года вступают в действие с 11 октября и продлятся месяц.

Ограничение движения большегрузного транспорта вводится на региональных дорогах на период распутицы, чтобы дороги не разбивались тяжелыми машинами. Как уточнили в "Архангельскавтодоре", в период максимального увлажнения грунта земляного полотна происходит резкое, иногда в 3-5 раз, снижение прочности дороги по сравнению с летним состоянием.