Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тонн

МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-сентябре 2017 года составила 182,59 млн тонн, что незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года - 0,5%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 7,5%, до 34,23 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 18,7% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного погружено 23,48 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в январе- сентябре 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,9%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено 16,42 млн тонн (+3,8%), летнего (с температурой вспышки выше 61с) - 16,83 млн тонн (-15,2%). Погрузка сырой нефти выросла на 4,3%, с 15,59 до 16,26 млн тонн, что составляет 8,9% совокупного объема.

За отчетный период погрузка дистиллятов газового конденсата выросла на 74,6%, кокса нефтяного - на 90,2%, топлива для реактивных двигателей - на 12,2%.

По итогам сентября текущего года погружено 18,88 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что ниже, чем в сентябре 2016 года на 1,2%.