Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тонн

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-сентябре 2017 года составила 182,59 млн тонн, что незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года - 0,5%.
Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 7,5%, до 34,23 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 18,7% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.
Бензина моторного погружено 23,48 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в январе- сентябре 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,9%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено 16,42 млн тонн (+3,8%), летнего (с температурой вспышки выше 61с) - 16,83 млн тонн (-15,2%). Погрузка сырой нефти выросла на 4,3%, с 15,59 до 16,26 млн тонн, что составляет 8,9% совокупного объема.
За отчетный период погрузка дистиллятов газового конденсата выросла на 74,6%, кокса нефтяного - на 90,2%, топлива для реактивных двигателей - на 12,2%.
По итогам сентября текущего года погружено 18,88 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что ниже, чем в сентябре 2016 года на 1,2%.