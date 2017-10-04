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Латвийская и Белорусская желдороги договорились о запуске грузового экспресс-поезда

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 14:59 UTC+3

Планируется, что экспресс-поезд по запросу клиента смогут отправить в течение 28 часов из Минска в Ригу или в обратном направлении

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ГАО "Latvijas dzelzcels" (LDz, Латвийская железная дорога) и Белорусская железная дорога подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены до конца 2017 года запустить пилотный экспресс - поезд по маршруту Минск - Рига, сообщает пресс-служба латвийской компании.

"ГАО "Latvijas dzelzcels" (LDz) и Белорусская железная дорога договорились о более тесном сотрудничестве при предложении клиентам более быстрой и выгодной транспортировки грузов между Минском и Ригой, а также о создании нового предложения - грузового экспресс-поезда Минск-Рига", - говорится в сообщении.

Планируется, что экспресс-поезд по запросу клиента смогут отправить в течение 28 часов из Минска в Ригу или в обратном направлении.

Как отметил президент LDz Э.Берзиньш, в долгосрочной перспективе целью сотрудничества является обеспечение регулярного грузопотока по всем наиболее существенным маршрутам.

В начале этого года в Минске было открыто представительство LDz в Белоруссии, задачей которого являются развитие деловых отношений с белорусскими предприятиями и организациями, обобщение необходимой информации по интересующим LDz сегментам белорусского рынка, а также привлечение грузов в латвийскую транзитную отрасль.

ГАО "Latvijas dzelzcels" управляет железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и предприятием концерна "Latvijas dzelzces". В концерн входят также шесть дочерних обществ: АО "LatRailNet" - предприятие, устанавливающие инфраструктурные тарифы и распределяющие мощности сети; оператор грузовых и международных пассажирских перевозок ООО "LDZ CARGO"; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО "LDZ infrastruktura"; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО "LDZ ritosa sastava serviss"; охранное предприятие ООО "LDZ apsardze", а также логистическое предприятие ООО "LDZ Logistika".

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