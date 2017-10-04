Погрузка на Северной желдороге за 9 месяцев 2017 года выросла на 1,5%

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Погрузка на Северной железной дороге (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 44,8 млн тонн, что на 1,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года , сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
За отчетный период на дороге погружено:
- нефтепродуктов - 10,2 млн тонн (+5,1% к уровню аналогичного периода 2016 года);
- лесных грузов - 8,1 млн тонн (+8,9%);
- черных металлов - 5,9 млн тонн (+5,6%);
- химических удобрений - 4 млн тонн (+6,9%);
- строительных материалов - 3,6 млн тонн (-9,1%);
- каменного угля - 3,3 млн тонн (-29,8%);
- бумаги - 1,1 млн тонн (+2,8%);
- металлолома - 0,7 млн тонн (+24,2%);
- химикатов - 0,6 млн тонн (+8,3%).
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за девять месяцев составил 147 млрд тарифных тонно-км (+0,6% к аналогичному периоду 2016 года).
В сентябре 2017 года на СЖД погружено 4,8 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2016 года.
Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за сентябрь составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (+2,4% к сентябрю 2016 года).