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Погрузка на Северной желдороге за 9 месяцев 2017 года выросла на 1,5%

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 15:07 UTC+3

В сентябре 2017 года на СЖД погружено 4,8 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2016 года

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Погрузка на Северной железной дороге (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 44,8 млн тонн, что на 1,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года , сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

За отчетный период на дороге погружено:

- нефтепродуктов - 10,2 млн тонн (+5,1% к уровню аналогичного периода 2016 года);

- лесных грузов - 8,1 млн тонн (+8,9%);

- черных металлов - 5,9 млн тонн (+5,6%);

- химических удобрений - 4 млн тонн (+6,9%);

- строительных материалов - 3,6 млн тонн (-9,1%);

- каменного угля - 3,3 млн тонн (-29,8%);

- бумаги - 1,1 млн тонн (+2,8%);

- металлолома - 0,7 млн тонн (+24,2%);

- химикатов - 0,6 млн тонн (+8,3%).

Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за девять месяцев составил 147 млрд тарифных тонно-км (+0,6% к аналогичному периоду 2016 года).

В сентябре 2017 года на СЖД погружено 4,8 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2016 года.

Грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за сентябрь составил 16,3 млрд тарифных тонно-км (+2,4% к сентябрю 2016 года).

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