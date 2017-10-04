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Fesco определила цену выкупа акций для акционеров, не согласных с крупной сделкой

Экономика и бизнес Транспорт
4 октября, 18:09 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Детали сделки компания не уточняет

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Акционеры Fesco, не согласные с крупной сделкой, смогут требовать выкупа акций по цене 3,87 руб. за бумагу, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Совет предложил внеочередному собранию акционеров, запланированному на 27 октября, одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность. Детали сделки компания не уточняет.

При этом для акционеров, не согласных с проведением этой сделки, решено "определить цену обыкновенной именной бездокументарной акции общества в размере 3 рубля 87 копеек … для целей выкупа акций обществом", говорится в сообщении.

Требование акционера о выкупе ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным собранием акционеров решений по сделке. После этого компания должна выкупить предъявленные акции в течение 30 дней.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в собрании акционеров общества, составленного на 3 октября 2017 года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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