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В конце ноября новая паромная линия свяжет Владивосток с Республикой Корея и Японией

Экономика и бизнес Транспорт
5 октября, 10:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 5 октября., /ТАСС

Это будет уже вторая паромная линия, которая соединит Приморье с южнокорейскими и японскими портами

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС /. Новая паромная линия свяжет Владивосток, южнокорейский порт Сокчо и порты Симоносеки и Майдзуру в Японии 26 ноября, сообщила пресс-служба администрации Приморского края в четверг.

"Согласно расписанию, первый рейс должен состояться в последних числах осени - выход судна из южнокорейского Сокчо запланирован на 26 ноября. В маршрут также будут включены порты Симоносеки и Майдзуру в Японии", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Владивостокского пассажирского терминала" Валерия Нагорного.

По предварительной информации, обслуживать линию будет южнокорейское судно Glory Sea, способное перевозить до 1300 пассажиров за рейс. В течение первых двух месяцев лайнер будет курсировать по маршруту один раз в неделю.

В администрации края отмечают, что открытие новой линии будет способствовать развитию туризма. Только в этом году рост турпотока из Республикой Кореи в Приморье составил более 80% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Это будет уже вторая паромная линия, которая соединит Приморье с портами Республики Корея и Японии. Первая работает уже несколько лет и связывает Владивосток с Донхэ (Республика Корея) и Сакаиминато (Япония). Также у сторон есть опыт эксплуатации паромной линии между Владивостоком и Сокчо. Подобная линия была открыта в 2013 году и успешно функционировала на протяжении нескольких лет, однако позже была закрыта по техническим причинам, связанным с изменением законодательства в Республике Корея.

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