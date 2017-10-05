МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в железнодорожной сфере, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

"Мы разговаривали с господином (главой Минпромторга Денисом - прим. ТАСС) Мантуровым, говорили о частном секторе экономики. Например, обсуждали технологии строительства железнодорожного транспорта. Мы договорились о том, что создадим совместную комиссию по этому поводу, для сотрудничества в сфере строительства поездов и вагонов", - сказал он.