Порт Вентспилс за 9 месяцев 2017 года увеличил перевалку грузов на 16%

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ВЕНТСПИЛС, 5 октября./ТАСС/. Порт Вентспилс (Латвия) в январе-сентябре 2017 года увеличил перевалку грузов на 16% или 2,2 млн тонн относительно аналогичного периода прошлого года, до 16,2 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.
В сентябре текущего года грузооборот порта достиг 1,2 млн тонн, что соответствует показателю сентября прошлого года. В августе грузооборот порта равнялся 1,5 млн тонн.
Порт Вентспилс расположен на восточном побережье Балтийского моря, оборудован терминалами для погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, жидких химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров и трейлеров ro-ro. Грузооборот порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн.