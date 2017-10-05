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ОВК поставила партию платформ нового поколения компании "Вологодские лесопромышленники"

Экономика и бизнес Транспорт
5 октября, 11:38 UTC+3

Платформа модели 13-6852-02 обладает улучшенными техническими характеристиками

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Завод "Тихвинспецмаш" (ТСМ, входит в железнодорожный холдинг НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) отправил крупную партию вагонов-платформ нового поколения в адрес группы компаний "Вологодские лесопромышленники", следует из сообщения ОВК.

Платформа модели 13-6852-02 обладает улучшенными техническими характеристиками.

"Лесовозные платформы производства "Тихвинспецмаш" обладают такими преимуществами, как повышенная грузоподъемность, увеличенная кубатура погрузки в пределах кузова, высокие сроки межремонтного пробега. С помощью эффективного использования упомянутых преимуществ мы рассчитываем оптимизировать логистические затраты при поставках покупателям на рынке РФ", - приводит пресс-служба комментарий генерального директора ГК "Вологодские лесопромышленники" Алексея Алексеева.

Конструкторы ВНИЦТТ (входит в состав НПК "ОВК") создали модель лесовоза, обеспечивающую экономический эффект для собственника подвижного состава, грузоотправителя и владельца, который достигается за счет повышенной погрузки (+15%), сокращения количества отцепок в текущий ремонт и, как следствие, непроизводительного простоя.

Срок службы вагона составляет 40 лет, межремонтные интервалы - 800 тыс. км или 8 лет.

НПК "ОВК" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят: "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

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