Международный аэропорт Оренбурга увеличил пассажиропоток за девять месяцев на 55%

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Оренбурга за три квартала 2017 года увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Количество обслуженных пассажиров за девять месяцев текущего года в аэропорту увеличилось на 55,3%, всего обслужено более 564 тыс. человек", - уточнили в пресс- службе.

На 21,3% выросло количество воздушных судов на прилет и на вылет.

В аэропорту Оренбурга обслуживаются 12 авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные рейсы. За весь 2016 год аэропорт обслужил более 500 тыс. пассажиров, в основном на внутренних рейсах, в том числе региональной авиакомпании "Оренбуржье", которая перевезла за три квартала почти 60 тыс. пассажиров, что больше показателя прошлого года на 10%.

В августе текущего года международный аэропорт "Оренбург" (коммерческое название "Авиакомпания "Оренбуржье") был приватизирован правительством Оренбургской области, правительство Оренбургской области - главный акционер аэропорта.