И.о. главы Росморпорта назначен исполнительный директор предприятия Лаврищев

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначило исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Росморпорт" Андрея Лаврищева, являвшегося исполнительным директором унитарного госпредприятия. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.
Прежний гендиректор Росморпорта Андрей Тарасенко 4 октября 2017 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
ФГУП "Росморпорт" принимает участие в реализации федеральных целевых программ развития морского транспорта, оказывает услуги по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, а также содействует развитию морской транспортной инфраструктуры России.