Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тонн

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Погрузка (экспорт и внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская в январе-сентябре 2017 года составила 9,59 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года на 2,3%. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 9,1%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, Волгоградский НПЗ (станция Татьянка, Волгоградская область) за отчетный период погрузил 8,38 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года объем погрузки вырос на 11,2%. Киришским НПЗ на станции Кириши погружено 8,42 млн тонн (-2,5%). Доля погрузки предприятиями составляет 8% совокупного объема.

Погрузка Антипинским НПЗ на станции Войновка (Тюменская область) выросла на 43,3%, до 2,36 млн тонн, Саратовским НПЗ (Нефтяная, Саратовская область) - на 52,6%, до 2,2 млн тонн, Саратовским НПЗ (станция Князевка, Саратовская область) - в 2 раза до 1,34 млн тонн. Погрузка Ачинским НПЗ (Новая Еловка, Красноярский край) сократилась на 16,8%, до 3,78 млн тонн, Московским НПЗ (Яничкино, Московская область) - на 14%, до 3,07 млн тонн, "Уфанефтехим" (Загородняя, Республика Башкортостан) - на 13,2%, до 2,41 млн тонн.

В январе-сентябре 2017 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 105,7 млн тонн. Спад относительно аналогичного периода прошлого года - 0,9%. Погрузка для отправки на экспорт составила 50,45 млн тонн (-4%), на внутренний рынок - 55,25 млн тонн (+2,2%).

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-сентября 2017 года составила 182,59 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,5%). В том числе топочного мазута погружено 34,23 млн тонн (-7,5%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 23,48 млн тонн (-3,2%), сырой нефти - 16,26 млн тонн (+4,3%).