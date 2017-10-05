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Reuters: Siemens-Alstom может поглотить Bombardier и испанского производителя ж/д составов

Экономика и бизнес Транспорт
5 октября, 16:15 UTC+3

Консолидация в отрасли железнодорожного машиностроения резко ускорилась после слияния китайских CNR и CSR в крупнейшую в мире железнодорожную машиностроительную корпорацию CRRC в 2014 году

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ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. В состав объединенной железнодорожной компании Siemens-Alstom могут также войти канадская корпорация Bombardier и испанский производитель железнодорожных составов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Франции Бруно Ле Мейр.

Какого испанского производителя имел в виду министр - CAF или Talgo - не уточняется.

Консолидация в отрасли железнодорожного машиностроения резко ускорилась после слияния китайских CNR и CSR в крупнейшую в мире железнодорожную машиностроительную корпорацию CRRC в 2014 году. С тех пор Alstom продала свой энергетический бизнес GE, выкупив при этом активы GE в сфере разработки систем управления движением, японская Hitachi купила итальянские Ansaldo STS и Breda, Vossloh продал локомотивный бизнес в Испании швейцарской Stadler.

Как сообщалось ранее, Bombardier был готов объединить железнодорожный бизнес с Siemens, однако переговоры не прошли финальную стадию. После этого Siemens и Alstom объявили о достигнутых договоренностях по слиянию.

По оценкам экспертов, выручка китайской CRRC составляет 30 млрд евро, объединенной корпорации Siemens - Alstom - 15 млрд евро, Bombardier - 6,8 млрд евро, CAF - 1,3 млрд евро и Talgo - 0,6 млрд евро.

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