"Ведомости": старение речных судов в РФ идет быстрее чем строительство

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Динамика списания речного флота в России опережает его обновление: в 2000 году общее число речных судов достигало 20 тыс., сейчас их всего 11,1 тыс. единиц. Средний возраст судов составляет 40 лет, пишет газета "Ведомости".
К 2035 году по возрасту придется списать 2737 судов, а до 2050 года - еще 6779, отмечает газета со ссылкой на данные "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). По предварительной оценке ОСК, к 2035 году необходимо построить 1775 судов стоимостью 1,08 трлн рублей, к 2050 году - 4900 судов стоимостью 2,02 трлн рублей.
По мнению представителей Минтранса, наиболее эффективным инструментом стимулирования отечественного судостроения является программа субсидирования кредитных ставок и лизинговых платежей при закупке судов, пишут "Ведомости". "По ней (программе субсидирования кредитных ставок и лизинговых платежей при закупке судов - прим. ТАСС) до 2025 г. примерное финансирование со стороны государства может составить 368,69 млрд руб.", - цитирует газета заявление главы ОСК Алексея Рахманова.