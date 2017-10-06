Источник: РЖД проведут road-show в рамках выпуска рублевых евробондов

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СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на следующей неделе проведет встречи с инвесторами в Москве и Лондоне в рамках предстоящего выпуска рублевых евробондов, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Встречи с инвесторами начнутся на неделе с 9 октября. Это будут среднесрочные бумаги, объем будет определен после встреч с инвесторами", - сообщил собеседник агентства.
Организаторами выпуска назначены Barclays, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
РЖД в марте 2017 г. дважды размещали евробонды- сначала семилетние бумаги на $500 млн, затем семилетние рублевые евробонды на 15 млрд руб.