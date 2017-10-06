РЖД прогнозируют рост погрузки в 2025 г. на 18,7% при базовом сценарии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозирует рост погрузки в 2025 году на 18,7% - до 1 млрд 488,4 млн тонн при базовом сценарии развития. Такие данные содержатся в презентации компании, представленной на Российской энергетической неделе.

Оптимистичный сценарий предусматривает рост погрузки на 30,4% - до 1 млрд 635,4 млн тонн.

Из презентации следует, что в 2018 году объемы погрузки возрастут на 1,8%, до 1 млрд 253,7 млн тонн при базовом сценарии развития. Оптимистичный сценарий предусматривает рост погрузки на 3% - до 1 млрд 291,3 млн тонн.

По итогам 2017 года РЖД прогнозируют увеличение показателя погрузки на 2,6% - до 1 млрд 253,7 млн тонн.