Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тонн

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-сентябре 2017 года сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,91 млн тонн. В том числе, по данным главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,83 млн тонн (-3%), импортные - 81,35 тыс. тонн (+78,2%).
Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 1,43 млн тонн, что на 8,5% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года (1,56 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 649,91 тыс. тонн (-4,3%), Владивосток - 356,85 тыс. тонн (+68,9%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 50% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13%.
Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 37,76 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), Восточный - 25,59 тыс. тонн (+67,2%).