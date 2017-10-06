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Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%

Экономика и бизнес Транспорт
6 октября, 15:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, октября. /ТАСС

Прогноз по пассажиропотоку в 2017 году сохранится на уровне прошлого года - около 6,4 млн человек

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Керченской паромной переправе, которая связывает Крым с материковой Россией, в январе-сентябре 2017 года снизился на 3,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 5,3 млн человек, а объем грузовых перевозок вырос на 1,8%. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в компании "Морская дирекция" (оператор переправы).

"Объем перевозок (пассажиров) с начала года (за 9 месяцев - прим. ТАСС) на Керченской паромной переправе составляет 5 310 526 человек", - говорится в сообщении. За тот же период прошлого года пассажиропоток на переправе составлял 5,496 млн человек, уточнили в дирекции.

В компании также отметили, что объем перевозок легкового транспорта через переправу снизился на 3%, а грузового - увеличился на 1,8%.

"Увеличение количества (перевезенного) грузового транспорта говорит о все большей интенсивности экономических связей Республики Крым с другими регионами страны. Кроме того, несомненно, на рост объемов перевозок положительно повлияли и меры по повышению пропускной способности самой переправы и сокращению времени ожидания по сравнению с предыдущими периодами работы", - пояснили в дирекции.

Оператор сообщил, что прогноз по пассажиропотоку в 2017 году сохранится на уровне прошлого года - около 6,4 млн человек. "Прогноз объемов пассажиропотока на 2018 год составляет около 5,9 млн человек, 1,1 млн легковых и 300 тыс. грузовых транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым и Краснодарский край. Ее используют как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

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