Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%

САРАТОВ, 6 октября. /ТАСС/. Объем погрузки на Приволжской железной дороге (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в сентябре 2017 года составил более 3,4 млн тонн, что на 13,5% или 402,8 тыс. тонн выше сентябрьского показателя прошлого года. Погрузка за девять месяцев 2017 года составила свыше 29 млн тонн (+13% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает пресс-служба магистрали.

В том числе по основным номенклатурам с начала года погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 14,7 млн тонн (+19,1%);

- химических и минеральных удобрений - 1,4 млн тонн (+10,8%);

- строительных грузов - 1,1 млн тонн (+19,6%);

- промышленного сырья - 1,5 млн тонн (+8,7%);

- цемента - 2 млн тонн (+2,9%);

- зерна - 1,5 млн тонн (в 1,7 раза больше).

Снижение отмечается по химикатам и соде - 2,4 млн тонн (-13,8%), черным металлам - 1,5 млн тонн (-14%), соли - 106 тыс. тонн (-11,2%) и коксу - 264,4 тыс. тонн (-1,8%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега, по оперативным данным, в сентябре 2017 года повысился на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил более 9 млрд тарифных тонно-км.