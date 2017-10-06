Расходы на транспортную систему в 2017 г. увеличены на 13,5 млрд руб.

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Поправки в бюджет РФ на 2017 год предусматривают увеличение расходов на развитие транспортной системы на 13,5 млрд рублей по сравнению с ранее утвержденным бюджетом, следует из финансового документа.
Ранее бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2017 году были предусмотрены в сумме 818 млрд 195,3 млн рублей. "Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы увеличен на 13 млрд 539,3 млн рублей и составляет 831 млрд 734,6 млн рублей", - говорится в документе.
В частности, изменение расходов по госпрограмме включает увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий для ускорения реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ), а также создания сухогрузного района морского порта Тамань. Кроме того, предусмотрен взнос в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" в целях ускорения реализации проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла и взнос в уставный капитал РЖД в целях ускорения реализации проекта по строительству в обход Украины.
При этом сокращение бюджетных ассигнований, в том числе, предусмотрено по проектам реконструкции объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в в 2018 году, в том числе по аэропортам Храброво, Шереметьево, Нижний Новгород, Курумоч, Кольцово в связи с некачественной работой подрядных организаций, отставанием от графиков выполнения работ и необеспечением соответствующими строительными материалами. Также снизились ассигнования на строительство ледоколов и объектов морского порта Сабетта в связи с невозможностью исполнения подрядной организацией контрактных обязательств по объекту по причине выполнения заказов по строительству атомных ледоколов, а также сложившейся экономией по результатам проведения работ по дноуглублению в рамках создания подходного канала на объекте.
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, в связи со снижением численности перевезенных пассажиров сократилось на 2 млрд рублей.
Ассигнования из бюджета на реконструкцию и развитие к чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорта Домодедово в связи с недобросовестным исполнением подрядными организациями принятых контрактных обязательств и аэропорта "Шереметьево" в связи с необходимостью доработки проектных решений снизились на 1,3 млрд рублей.