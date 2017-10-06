Омский НПЗ в январе-сентябре лидирует в рейтинге крупнейших НПЗ по погрузке нефтепродуктов

СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без МессиСпорт 6 октября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и холдингами по итогам января-сентября 2017 года составила 105,7 млн тонн, что на 0,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Развернуть
На основании данных Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД ТАСС составил рейтинг крупнейших НПЗ/холдингов по погрузке нефтепродуктов на станциях, который представлен в таблице.
Лидирующую строчку рейтинга занимает Омский НПЗ. За отчетный период на станции Комбинатская погружено 9,59 млн тонн, что на 2,3% выше аналогичного показателя 2016 года. В том числе погрузка бензина составила 3 млн тонн (+12,8%), топлива для реактивных двигателей - 1,17 млн тонн (-0,7%), флотского мазута - 1 млн тонн (-20,1%), топочного мазута - 0,98 млн тонн (+22,9%). Доля погрузки предприятия в структуре погрузки нефтепродуктов на сети РЖД составляет 9,1%.
Погрузка Киришским НПЗ на станции Кириши составила 8,42 млн тонн (-2,5%). В том числе погрузка топочного мазута достигла 5,24 млн тонн (-5,3%), моторного бензина - 1,69 млн тонн (-0,9%). Доля погрузки предприятия составила 8%.
Развернуть
Волгоградским НПЗ на станции Татьянка за отчетный период погружено 8,38 млн тонн нефтепродуктов (+11,2%). Из них 3,4 млн тонн составила погрузка зимнего топлива (+41,4%), 778,37 тыс. тонн - флотского мазута (-58,2%). Доля погрузки предприятия составляет 7,9%.
Как ранее сообщал ТАСС, погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-сентября 2017 года составила 182,59 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,5%). В том числе топочного мазута погружено 34,23 млн тонн (-7,5%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 23,48 млн тонн (-3,2%), сырой нефти - 16,26 млн тонн (+4,3%).