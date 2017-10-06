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Тяговый парк Забайкальской желдороги с начала года пополнили 44 новых локомотива

Экономика и бизнес Транспорт
6 октября, 17:03 UTC+3

Инвестиции РЖД в обновление локомотивного парка магистрали в текущем году превысят 7 млрд рублей

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ЧИТА, 6 октября. /ТАСС/. На Забайкальскую железную дорогу (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года поступило 44 новых локомотива, сообщается на сайте РЖД.

"По итогам трех кварталов 2017 года поступило 25 магистральных электровоза "Ермак" серии 3ЭС5к, 6 - серии 2ЭС5к и 13 маневровых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ", - отмечается в сообщении.

До конца 2017 года парк магистральных грузовых электровозов на ЗабЖД пополнится еще 14 новыми электровозами 2ЭС5К.

Инвестиции РЖД в обновление локомотивного парка магистрали в текущем году превысят 7 млрд рублей.

В 2016 году для эксплуатации на полигоне ЗабЖД был направлен 101 новый локомотив. Инвестиции в обновление тягового подвижного состава магистрали составили 14,8 млрд рублей.

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