"Ъ": "Адмиралтейские верфи" могут построить научное судно за 7 млрд рублей

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Основным претендентом на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северной полюс" стали "Адмиралтейские верфи" (входят в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК), сообщает газета "Коммерсантъ".
В ОСК изданию подтвердили, что проект строительства платформы учтен в стапельном расписании предприятия на 2018-2020 годы.
Согласно государственной программе по социально-экономическому развитию Арктики, планируется, что на строительство платформы будет потрачено 6,967 млрд рублей. Заказчиком выступает Росгидромет.
Дрейфующие станции "Северный полюс" используются для изучения морского льда. Платформа сможет двигаться во льдах без привлечения ледокола, будет иметь автономность по запасам топлива два-три года, встроенное оборудование, вертолетную площадку и срок службы 25 лет.